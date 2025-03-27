Гуцул призвала Путина помочь с ее освобождением

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанная в Кишиневе глава гагаузской автономии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения.

«От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения», — говорится в заявлении Гуцул, размещенном в ее телеграм-канале.