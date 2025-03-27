В Европе рассматривают варианты размещения войск в центре или на западе Украины — AP

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное руководство европейских стран, входящих в так называемую коалицию желающих оказывать помощь Киеву, обсуждает несколько вариантов потенциального размещения войск на Украине после урегулирования конфликта, в том числе развертывание сил в центральной части страны, на западе Украины или в соседнем государстве. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

По словам пожелавшего остаться анонимным французского чиновника, Франция настаивает на дислокации коалиционных сил в центре Украины вдоль реки Днепр. Также рассматривается вариант размещения воинского контингента вдали от линии фронта в западной части Украины или вообще в соседней стране, добавил собеседник агентства.