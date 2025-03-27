Решений о возобновлении работы зернового коридора еще нет — источники в МО Турции
13:00 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальные решения по вопросу возобновления работы черноморского зернового коридора пока не приняты, но Турция готова оказать любое содействие в данном направлении. Об этом сообщили журналистам в Анкаре источники в Минобороны республики.
«Вопросы возобновления работы зернового коридора, который ранее был создан под руководством Турции и предотвратил продовольственный кризис в мире, снова вошли в повестку дня. Однако до настоящего момента официального решения на этот счет не принято. Как Турция мы готовы сделать все возможное, чтобы способствовать глобальному и региональному миру и предотвратить продовольственный кризис», — приводит слова одного из источников телеканал TRT.
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