За ночь над российскими регионами сбиты 78 беспилотников
09:00 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 78 украинских беспилотников над российскими регионами, почти половина из них пришлась на Воронежскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов: 32 БПЛА — над территорией Воронежской области, 19 БПЛА — над территорией Саратовской области, 17 БПЛА — над территорией Курской, 6 БПЛА — над территорией Белгородской, 2 БПЛА — над территорией Липецкой и по 1 БПЛА — над территориями Ростовской и Тамбовской областей», — говорится в сообщении.
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