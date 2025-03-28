За ночь над российскими регионами сбиты 78 беспилотников

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 78 украинских беспилотников над российскими регионами, почти половина из них пришлась на Воронежскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов: 32 БПЛА — над территорией Воронежской области, 19 БПЛА — над территорией Саратовской области, 17 БПЛА — над территорией Курской, 6 БПЛА — над территорией Белгородской, 2 БПЛА — над территорией Липецкой и по 1 БПЛА — над территориями Ростовской и Тамбовской областей», — говорится в сообщении.