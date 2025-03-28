США считают, что управление на Украине должно осуществляться по конституции — Reuters
09:32 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон исходит из того, что управление на Украине должно осуществляться в соответствии с ее конституцией. Об этом заявил агентству Reuters представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, комментируя заявление президента России Владимира Путина о возможности внешнего управления ООН на Украине для проведения выборов.
«Руководство Украины определяется ее конституцией и народом Украины», — привел в соцсети X слова представителя СНБ Джеймса Хьюитта корреспондент агентства Стив Холланд.
Президент России ранее, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск», заявил, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления, что откроет путь к легитимным переговорам относительно украинского урегулирования. Он напомнил о прецедентах внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. Путин отметил, что возможность введения на Украине временного управления можно было бы обсудить под эгидой ООН с США, европейскими странами, а также партнерами и друзьями России.
«Для того чтобы провести там демократические выборы, для того чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными», — пояснил российский лидер. Как подчеркнул Путин, это только один из вариантов.
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