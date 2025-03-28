Спасатели эвакуировали выживших после схода лавины на Колыме

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели эвакуировали двух человек, выживших после схода лавины в Магаданской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«Выжившие туристы обнаружены сотрудниками МЧС России в 05:00. В сложных погодных условиях три часа спасатели спускали их на носилках к подножию горы, где их ждала медицинская помощь. Бортом Ми-8 МЧС России эвакуированные будут доставлены и переданы медикам», — говорится в сообщении.