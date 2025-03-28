Спасатели эвакуировали выживших после схода лавины на Колыме
10:00 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели эвакуировали двух человек, выживших после схода лавины в Магаданской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
«Выжившие туристы обнаружены сотрудниками МЧС России в 05:00. В сложных погодных условиях три часа спасатели спускали их на носилках к подножию горы, где их ждала медицинская помощь. Бортом Ми-8 МЧС России эвакуированные будут доставлены и переданы медикам», — говорится в сообщении.
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