0
0
180
НОВОСТИ

Спасатели эвакуировали выживших после схода лавины на Колыме

10:00 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели эвакуировали двух человек, выживших после схода лавины в Магаданской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«Выжившие туристы обнаружены сотрудниками МЧС России в 05:00. В сложных погодных условиях три часа спасатели спускали их на носилках к подножию горы, где их ждала медицинская помощь. Бортом Ми-8 МЧС России эвакуированные будут доставлены и переданы медикам», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 28.03.2025
Европа без США не сможет обеспечить гарантии мира на Украине — Орбан
0
2
11:00 28.03.2025
Большинство турок считают оправданными акции в поддержку Имамоглу — опрос
0
24
10:58 28.03.2025
Сбер поддержал «депозитную схему» выделения средств ФНБ на магистраль Москва-Петербург
0
13
10:32 28.03.2025
Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию — Дмитриев
0
115
10:20 28.03.2025
США проанализируют позицию РФ по отмене санкций, Трамп определит дальнейшие шаги — Рубио
0
147
10:05 28.03.2025
Иностранные спецслужбы пытаются использовать граждан Белоруссии для терактов в РФ — МВД
0
178
09:45 28.03.2025
Жители Мурманской области используют технологии Сбера для заботы о здоровье
0
205
09:32 28.03.2025
США считают, что управление на Украине должно осуществляться по конституции — Reuters
0
248
09:20 28.03.2025
РФ готова работать с Европой, но «водить за нос» себя больше не даст — Путин
0
307
09:05 28.03.2025
Есть основания полагать, что ВС РФ добьют украинские войска — Путин
0
304

Возврат к списку