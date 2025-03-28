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НОВОСТИ

МО РФ назвало уловкой для удержания фронта обещание Зеленского не бить по энергообъектам

12:20 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательства киевского режима о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре России являются очередной уловкой Владимира Зеленского для восстановления военного потенциала и недопущения обрушения фронта. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских союзников», — говорится в сообщении.

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