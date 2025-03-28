Министр обороны Польши признал, что запасы снарядов калибра 155 мм в стране невелики

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что запасы артиллерийских снарядов калибра 155 мм в Польше невелики. Об этом он заявил в эфире телеканалу TVN24.

«У нас их (снарядов калибра 155 мм — прим. ТАСС) мало», — сказал глава Минобороны. «Наши производственные мощности [в этой области] явно недостаточны», — добавил он.