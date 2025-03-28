Массовую гибель сайгаков в Казахстане объяснили естественными причинами
13:00 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 5,2 тыс. туш сайгаков были обнаружены в регионах Казахстана с начала текущего года, гибель животных связана с естественными причинами. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики после появления в соцсетях видеозаписей с большим количеством мертвых животных.
По данным ведомства, «с учетом биологии и жизненного цикла сайгака, установленные случаи связаны с естественной смертностью». Наибольшее количество туш найдено регионах, которые входят в ареал обитания сайгаков: Улытауской, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях.
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