Гоголевка в Курской области освобождена от ВСУ

Обсудить на форуме

Версия для печати

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы группировки войск «Север» освободили село Гоголевка в Курской области от ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка», — сказали в Минобороны.