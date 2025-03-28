Путин и Эрдоган обсудили возобновление зерновой сделки — Кремль
14:12 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили возобновление зерновой сделки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее РФ и США договорились о реализации «черноморской инициативы».
«Состоялся обмен мнениями по вопросам возобновления „черноморской инициативы“ по безопасному судоходству и устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, которая первоначально была заключена в июле 2022 года при посредничестве Турции и Секретариата ООН, но на деле так и не была реализована», — говорится в сообщении Кремля.
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