Путин и Эрдоган обсудили возобновление зерновой сделки — Кремль

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили возобновление зерновой сделки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее РФ и США договорились о реализации «черноморской инициативы».

«Состоялся обмен мнениями по вопросам возобновления „черноморской инициативы“ по безопасному судоходству и устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, которая первоначально была заключена в июле 2022 года при посредничестве Турции и Секретариата ООН, но на деле так и не была реализована», — говорится в сообщении Кремля.