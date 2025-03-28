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НОВОСТИ

Пока рано рассуждать о деталях внешнего управления на Украине — Песков

15:00 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин пока только гипотетически озвучил идею ввести внешнее управление на Украине, говорить о деталях еще рано, пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду. Что касается детализации — никаких деталей, как вы знаете, президент вчера не приводил. Да и, наверное, говорить об этом пока преждевременно», — отметил он.

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