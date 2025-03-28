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НОВОСТИ

В Турции планируют запретить доступ к соцсетям детям до 13 лет

15:12 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции до конца текущего года намерены ограничить доступ к соцсетям детям до 16 лет и запретить тем, кому меньше 13 лет. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Уралоглу.

«Вместе с представителями министерства по делам семьи мы определили дорожную карту и достигли консенсуса в том, что доступ в соцсети для детей в возрасте от 13 до 16 лет должен быть разрешен родителями, а младше 13 лет — запрещен», — приводит слова министра газета «Джумхуриет (Cumhuriyet).

По его словам, правящая Партия справедливости и развития представит соответствующий законопроект в парламент. «Надеюсь, что мы примем такой нормативный акт в течение этого года», — отметил Уралоглу.

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