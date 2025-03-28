Выборы на Украине не нужны, пока их не потребует украинский народ, полагает Еврокомиссия

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президентские выборы на Украине не нужны, пока этого не потребует украинский народ. Такое мнение озвучила на брифинге в Брюсселе глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо.

По ее словам, «Зеленский был избран демократически», и «если украинский народ не требует выборов, никто другой не должен требовать их проведения». Так она прокомментировала по просьбе журналистов российскую позицию о нелегитимности Зеленского.