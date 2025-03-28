Генсек ООН: У Украины есть легитимное правительство…

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН исходит из того, что киевские власти являются легитимным правительством Украины. Об этом заявил журналистам глава всемирной организации Антониу Гутерриш, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о возможности введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН.

«У Украины есть легитимное правительство и, очевидно, это надо уважать», — сказал Гутерриш в ответ на соответствующий вопрос.