Трамп о ситуации с переговорами по Украине: Есть прогресс, но между сторонами много недоброжелательности
21:10 28.03.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что между сторонами украинского конфликта сохраняется высокий уровень недоброжелательности.
"Я думаю, что есть прогресс. Но между сторонами много недоброжелательности", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.
На вопрос журналиста, обсуждал ли он по телефону с президентом России Владимиром Путиным вопрос о закупке Москвой оружия у КНДР и Ирана, Трамп ответил отрицательно.
НОВОСТИ
- 19:45 28.03.2025
- Импорт сельхозпродукции из Украины в ЕС с июня может быть сокращен - СМИ
- 19:10 28.03.2025
- Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузской автономии Молдавии на 20 суток
- 18:45 28.03.2025
- Генсек ООН: У Украины есть легитимное правительство…
- 18:35 28.03.2025
- Набиуллина: Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами
- 18:25 28.03.2025
- Мьянма, в связи с землетрясением, примет помощь любой страны – премьер Мин Аун Хлайн
- 17:41 28.03.2025
- Среди возвращенных с Украины жителей Курской области много пожилых
- 17:12 28.03.2025
- Зеленского повесят на Майдане, если он одобрит сделку по недрам с США, считает Медведев
- 17:00 28.03.2025
- Венгрия требует от Брюсселя объяснений в связи с подготовкой ЕС к войне с РФ — Сийярто
- 16:32 28.03.2025
- ВВП ЕАЭС за прошлый год вырос на 4,2%, у ЕС рост составил всего 0,8% — Оверчук
- 16:12 28.03.2025
- ВСУ ежедневно пытаются бить по энергообъектам РФ, нарушая мораторий — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать