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Трамп о ситуации с переговорами по Украине: Есть прогресс, но между сторонами много недоброжелательности

21:10 28.03.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что между сторонами украинского конфликта сохраняется высокий уровень недоброжелательности.

"Я думаю, что есть прогресс. Но между сторонами много недоброжелательности", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

На вопрос журналиста, обсуждал ли он по телефону с президентом России Владимиром Путиным вопрос о закупке Москвой оружия у КНДР и Ирана, Трамп ответил отрицательно.

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