Трамп о ситуации с переговорами по Украине: Есть прогресс, но между сторонами много недоброжелательности

21:10 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что между сторонами украинского конфликта сохраняется высокий уровень недоброжелательности.

"Я думаю, что есть прогресс. Но между сторонами много недоброжелательности", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

На вопрос журналиста, обсуждал ли он по телефону с президентом России Владимиром Путиным вопрос о закупке Москвой оружия у КНДР и Ирана, Трамп ответил отрицательно.