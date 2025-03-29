Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью
08:30 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили три беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.
НОВОСТИ
- 23:00 28.03.2025
- На одной из улиц Ньюкасла найдены разбросанными конфиденциальные военные документы -СМИ
- 22:30 28.03.2025
- Вэнс: Дания за последние 20 лет не смогла ничего сделать в некоторых случаях в отношении Гренландии
- 21:10 28.03.2025
- Трамп о ситуации с переговорами по Украине: Есть прогресс, но между сторонами много недоброжелательности
- 19:45 28.03.2025
- Импорт сельхозпродукции из Украины в ЕС с июня может быть сокращен - СМИ
- 19:10 28.03.2025
- Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузской автономии Молдавии на 20 суток
- 18:45 28.03.2025
- Генсек ООН: У Украины есть легитимное правительство…
- 18:35 28.03.2025
- Набиуллина: Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами
- 18:25 28.03.2025
- Мьянма, в связи с землетрясением, примет помощь любой страны – премьер Мин Аун Хлайн
- 17:41 28.03.2025
- Среди возвращенных с Украины жителей Курской области много пожилых
- 17:12 28.03.2025
- Зеленского повесят на Майдане, если он одобрит сделку по недрам с США, считает Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать