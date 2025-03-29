0
0
13
НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью

08:30 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили три беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

23:00 28.03.2025
На одной из улиц Ньюкасла найдены разбросанными конфиденциальные военные документы -СМИ
0
919
22:30 28.03.2025
Вэнс: Дания за последние 20 лет не смогла ничего сделать в некоторых случаях в отношении Гренландии
0
879
21:10 28.03.2025
Трамп о ситуации с переговорами по Украине: Есть прогресс, но между сторонами много недоброжелательности
0
1110
19:45 28.03.2025
Импорт сельхозпродукции из Украины в ЕС с июня может быть сокращен - СМИ
0
1097
19:10 28.03.2025
Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузской автономии Молдавии на 20 суток
0
1108
18:45 28.03.2025
Генсек ООН: У Украины есть легитимное правительство…
0
1199
18:35 28.03.2025
Набиуллина: Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами
0
1042
18:25 28.03.2025
Мьянма, в связи с землетрясением, примет помощь любой страны – премьер Мин Аун Хлайн
0
1044
17:41 28.03.2025
Среди возвращенных с Украины жителей Курской области много пожилых
0
1062
17:12 28.03.2025
Зеленского повесят на Майдане, если он одобрит сделку по недрам с США, считает Медведев
0
1141

Возврат к списку