Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили три беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.