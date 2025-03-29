Группировка ВСУ в Курской области в критической ситуации — Алаудинов

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оставшаяся в Курской области группировка ВСУ находится в критической ситуации. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Даже в этих трех населенных пунктах сейчас ситуация у противника очень тяжелая, критическая, потому что противник несет там очень большие потери и уже понимает, что у него нет никаких возможностей по логистике. Силы, которые у него там находятся на месте, они уже иссякают», — отметил он.