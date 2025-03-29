Администрация Трампа требует контроля над экономикой Украины — WSJ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на подписании Украиной соглашения, предоставляющего Вашингтону контроль над ключевыми экономическими проектами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проект документа, направленного в Киев.

США, в частности, стремятся получить право первой очереди на участие в инфраструктурных проектах и программах Украины по добыче полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы и строительство портов. Фонд, управляемый преимущественно американскими представителями, будет направлять прибыль на погашение расходов на военную помощь, предоставленную Вашингтоном Киеву.

Украинские власти, указывает издание, опасаются, что условия договора ограничат их возможности привлекать других инвесторов и восстанавливать инфраструктуру. Аналитики отмечают, что новые требования США могут усугубить напряженность в отношениях, особенно после недавнего конфликта между Трампом и Владимиром Зеленским.

Если соглашение удастся подписать, Украина должна будет в течение 45 дней представить список проектов для рассмотрения фондом.

В четверг газета The Daily Telegraph сообщила, что последний вариант сделки предполагает контроль США через совместный инвестиционный фонд за половиной запасов нефти и газа Украины, ее металлами и большей частью инфраструктуры, включая железные дороги, порты, трубопроводы и перерабатывающие заводы. Три члена наблюдательного совета фонда будут назначаться Вашингтоном. Кроме того, США планируют получать всю прибыль до тех пор, пока Украина не выплатит им как минимум $100 млрд в качестве компенсации за военную помощь с надбавкой в размере 4%. Киев начнет получать 50% прибыли только после возвращения долга.

Издание добавило, что новый фонд зарегистрируют в штате Делавэр, но он будет действовать в юрисдикции Нью-Йорка. По условиям сделки США получат право вето на продажу украинских ресурсов в третьи страны и возможность проверять счета любого ведомства Украины.