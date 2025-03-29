Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. — ТВ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс., около 2,3 тыс. человек пострадали. Об этом сообщил телеканал MRTV.

По его информации, еще 30 человек пропали без вести. Подземные толчки магнитудой 7,7 привели в пятницу к разрушениям практически по всей стране.