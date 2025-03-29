Санду не удастся установить правление в Гагаузии после ареста Гуцул — замглавы автономии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенту Молдавии Майе Санду не удастся установить в Гагаузии свое правление после ареста Евгении Гуцул. Об этом заявил первый заместитель председателя исполнительного комитета (правительства) автономии Илья Узун.

«Исполнительный комитет, Народное собрание, все органы власти автономии продолжают работать в штатном режиме», — отметил он.

Узун подчеркнул, что «никакого внешнего управления, никаких кишиневских назначенцев в Гагаузии не будет».

«Мы, патриоты Гагаузии, не позволим растоптать нашу автономию и наши права», — сказал Узун в видеообращении к гражданам Гагаузии.

Он назвал решение об аресте Гуцул «политической расправой над волей гагаузского народа» с целью установить внешнее правление и призвал жителей автономии к единству, заверив, что будет сделано все возможное, чтобы Гуцул была освобождена.

Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Как объяснили прокуроры, было поднято старое дело, связанное с финансированием ее избирательной кампании в 2023 году.

В пятницу Гуцул помещена под арест сроком на 20 суток.

