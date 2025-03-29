Санду не удастся установить правление в Гагаузии после ареста Гуцул — замглавы автономии
14:00 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенту Молдавии Майе Санду не удастся установить в Гагаузии свое правление после ареста Евгении Гуцул. Об этом заявил первый заместитель председателя исполнительного комитета (правительства) автономии Илья Узун.
«Исполнительный комитет, Народное собрание, все органы власти автономии продолжают работать в штатном режиме», — отметил он.
Узун подчеркнул, что «никакого внешнего управления, никаких кишиневских назначенцев в Гагаузии не будет».
«Мы, патриоты Гагаузии, не позволим растоптать нашу автономию и наши права», — сказал Узун в видеообращении к гражданам Гагаузии.
Он назвал решение об аресте Гуцул «политической расправой над волей гагаузского народа» с целью установить внешнее правление и призвал жителей автономии к единству, заверив, что будет сделано все возможное, чтобы Гуцул была освобождена.
Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Как объяснили прокуроры, было поднято старое дело, связанное с финансированием ее избирательной кампании в 2023 году.
В пятницу Гуцул помещена под арест сроком на 20 суток.
НОВОСТИ
- 13:00 29.03.2025
- Женщин-заключенных отправляли в «мясные штурмы» — военнопленный ВСУ
- 12:30 29.03.2025
- Закон против телефонных мошенников начнет действовать в апреле — Володин
- 12:00 29.03.2025
- Полиция Непала задержала более 50 участников протестов в Катманду
- 11:30 29.03.2025
- Судно, севшее на мель у Шикотана, вышло на глубину
- 11:00 29.03.2025
- Теннисистка Дарья Касаткина заявила, что будет представлять Австралию
- 10:30 29.03.2025
- Температура в Москве в начале недели будет превышать норму на 4-6 градусов — Вильфанд
- 10:00 29.03.2025
- Шведский журналист арестован в Турции по обвинениям в терроризме и оскорблении президента
- 09:30 29.03.2025
- Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. — ТВ
- 09:00 29.03.2025
- Администрация Трампа требует контроля над экономикой Украины — WSJ
- 08:50 29.03.2025
- Группировка ВСУ в Курской области в критической ситуации — Алаудинов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать