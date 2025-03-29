Авианосная ударная группа США отправилась с Гуама на Ближний Восток
15:00 29.03.2025 Источник: Интерфакс
Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson вышла с базы на острове Гуам в западной части Тихого океана, взяв курс на Ближний Восток, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.
Она должна прибыть в регион для усиления американской группировки на Ближнем Востоке, где уже находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman, через две недели.
Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по объектам йеменских хуситов.
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