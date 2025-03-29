0
0
176
НОВОСТИ

Авианосная ударная группа США отправилась с Гуама на Ближний Восток

15:00 29.03.2025 Источник: Интерфакс

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson вышла с базы на острове Гуам в западной части Тихого океана, взяв курс на Ближний Восток, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

Она должна прибыть в регион для усиления американской группировки на Ближнем Востоке, где уже находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman, через две недели.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по объектам йеменских хуситов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 29.03.2025
ВС РФ освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области
0
20
14:00 29.03.2025
Санду не удастся установить правление в Гагаузии после ареста Гуцул — замглавы автономии
0
302
13:00 29.03.2025
Женщин-заключенных отправляли в «мясные штурмы» — военнопленный ВСУ
0
384
12:30 29.03.2025
Закон против телефонных мошенников начнет действовать в апреле — Володин
0
454
12:00 29.03.2025
Полиция Непала задержала более 50 участников протестов в Катманду
0
446
11:30 29.03.2025
Судно, севшее на мель у Шикотана, вышло на глубину
0
486
11:00 29.03.2025
Теннисистка Дарья Касаткина заявила, что будет представлять Австралию
0
568
10:30 29.03.2025
Температура в Москве в начале недели будет превышать норму на 4-6 градусов — Вильфанд
0
531
10:00 29.03.2025
Шведский журналист арестован в Турции по обвинениям в терроризме и оскорблении президента
0
557
09:30 29.03.2025
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. — ТВ
0
555

Возврат к списку