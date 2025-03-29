ВС РФ освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области
16:00 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. <…> В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области», — сказали там.
НОВОСТИ
- 15:00 29.03.2025
- Авианосная ударная группа США отправилась с Гуама на Ближний Восток
- 14:00 29.03.2025
- Санду не удастся установить правление в Гагаузии после ареста Гуцул — замглавы автономии
- 13:00 29.03.2025
- Женщин-заключенных отправляли в «мясные штурмы» — военнопленный ВСУ
- 12:30 29.03.2025
- Закон против телефонных мошенников начнет действовать в апреле — Володин
- 12:00 29.03.2025
- Полиция Непала задержала более 50 участников протестов в Катманду
- 11:30 29.03.2025
- Судно, севшее на мель у Шикотана, вышло на глубину
- 11:00 29.03.2025
- Теннисистка Дарья Касаткина заявила, что будет представлять Австралию
- 10:30 29.03.2025
- Температура в Москве в начале недели будет превышать норму на 4-6 градусов — Вильфанд
- 10:00 29.03.2025
- Шведский журналист арестован в Турции по обвинениям в терроризме и оскорблении президента
- 09:30 29.03.2025
- Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать