ВС РФ освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. <…> В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области», — сказали там.