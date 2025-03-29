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ВС РФ освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области

16:00 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. <…> В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области», — сказали там.

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