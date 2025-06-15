Трамп пообещал применить всю мощь ВС США, если Иран нападет каким-либо образом

09:10 Источник: Интерфакс

Президент Дональд Трамп предупредил, что США используют всю мощь своих вооруженных сил, если Иран каким-либо образом атакует американские объекты.

"Если Иран каким-либо образом и в какой-либо форме нападет на нас, вся мощь вооруженных сил США обрушится на вас в невиданном ранее масштабе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

При этом президент подчеркнул, что "США не имеют никакого отношения" к ночным ударам Израиля по Ирану и подчеркнул: "Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​​​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌​​​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​Израилем и положить конец этому кровавому конфликту".