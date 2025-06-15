0
0
20
НОВОСТИ

Трамп пообещал применить всю мощь ВС США, если Иран нападет каким-либо образом

09:10 15.06.2025 Источник: Интерфакс

Президент Дональд Трамп предупредил, что США используют всю мощь своих вооруженных сил, если Иран каким-либо образом атакует американские объекты.

"Если Иран каким-либо образом и в какой-либо форме нападет на нас, вся мощь вооруженных сил США обрушится на вас в невиданном ранее масштабе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

При этом президент подчеркнул, что "США не имеют никакого отношения" к ночным ударам Израиля по Ирану и подчеркнул: "Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​​​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌​​​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​Израилем и положить конец этому кровавому конфликту".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:15 15.06.2025
В воскресенье в Москве сохранится прохладная погода с небольшими дождями - синоптики
0
40
09:05 15.06.2025
Иран в ночь на 15 июня нанес удары по Хайфе и центральным районам Израиля
0
76
09:00 15.06.2025
В ночь на 15 июня Израиль провел серию ударов по объектам инфраструктуры и по зданию Минобороны в Тегеране
0
84
22:18 14.06.2025
Трамп: Не может быть мира, если у Ирана появится ядерное оружие
0
727
21:45 14.06.2025
В ближайшие часы Иран планирует «тяжелые и разрушительные» атаки на Израиль
0
645
20:35 14.06.2025
Британские власти решили перебросить на Ближний Восток дополнительные истребители
0
683
19:25 14.06.2025
Путин сообщил Трампу, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня
0
755
19:15 14.06.2025
Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор. Затронута тема конфликта Ирана и Израиля
0
769
19:00 14.06.2025
Запланированные на 15 июня переговоры США и Ирана в Маскате не состоятся – МИД Омана
0
708
18:10 14.06.2025
Нетаньяху: В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном
0
766

Возврат к списку