Иран в ночь на 15 июня нанес удары по Хайфе и центральным районам Израиля
09:05 15.06.2025 Источник: Интерфакс
В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что поразили ракетами объекты в израильском городе Хайфе, сообщают в ночь на воскресенье ближневосточные СМИ.
В частности, по данным КСИР, пожар разгорелся на НПЗ в Хайфе после попадания ракеты. Кроме того, в СМИ поступают данные, согласно которым от ударов могли пострадать и другие объекты.
Иран нанес удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана в городе Реховот в центральной части Израиля, сообщает The New York Times. По данным газеты, по меньшей мере одно из зданий института, где расположены лаборатории, в результате ракетного удара получило серьезные повреждения, возник пожар. Научный институт Вейцмана - известный израильский исследовательский центр.
Израильская сторона, в свою очередь, сообщает о гибели трех мирных жителей в городе Тамра, недалеко от Хайфы: в их дом попала иранская ракета. Кроме того, поступили данные о 15 пострадавших близ Хайфы.
Четыре человека погибли, более 130 ранены в результате ракетных ударов Ирана по Израилю в ночь на воскресенье, сообщают израильские СМИ. Среди погибших два ребенка и две пожилые женщины, пишет "Гаарец".
В израильских экстренных службах сообщили, что в городах Бат-Ям и Реховот в центральном Израиле общее число пострадавших достигло 133 человек, четверо тяжело ранены. Ранее сообщалось об одном погибшем и 44 пострадавших.
Новая баллистическая ракета "Хадж Касем" использовалась Ираном при ударах по израильским объектам в ночь на воскресенье, сообщило иранское информагентство "Фарс".
По сообщению агентства "Тасним", Иран представил ракету в начале мая, заявив, что она работает на твердом топливе, имеет дальность действия 1,2 тыс. км и оснащена маневренной боеголовкой.
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