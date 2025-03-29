ВС РФ освободили Веселовку в Сумской области
17:00 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные освободили Веселовку в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области», — говорится в сообщении.
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