ВС РФ освободили Веселовку в Сумской области

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные освободили Веселовку в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области», — говорится в сообщении.