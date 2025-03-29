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НОВОСТИ

ВСУ нарастили количество атак на энергоинфраструктуру в приграничье РФ

18:30 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ, вне зависимости от заявлений Владимира Зеленского, лишь нарастили количество атак на энергетическую инфраструктуру в Курской и Белгородской областях. Об этом заявили в Минобороны России.

«Таким образом, вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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