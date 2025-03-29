19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова генсека ООН Антониу Гутерриша о легитимности правительства Украины являются двойной ложью, а Владимир Зеленский не заслуживает уважения. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«На Украине есть легитимное правительство, и очевидно, что его нужно уважать, заявил генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш]. Это, увы, двойная ложь. <…> Его не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», — написал Медведев на английском языке в соцсети X.

Ранее Гутерриш заявлял, что украинское правительство является легитимным, и считает нужным уважать это.