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Медведев назвал двойной ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского

19:30 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова генсека ООН Антониу Гутерриша о легитимности правительства Украины являются двойной ложью, а Владимир Зеленский не заслуживает уважения. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«На Украине есть легитимное правительство, и очевидно, что его нужно уважать, заявил генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш]. Это, увы, двойная ложь. <…> Его не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», — написал Медведев на английском языке в соцсети X.

Ранее Гутерриш заявлял, что украинское правительство является легитимным, и считает нужным уважать это.

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