Украина запросила изменения в экономической сделке с США — Bloomberg
20:00 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина направила США запрос на внесение изменений в масштабное экономическое соглашение, предложенное администрацией президента Дональда Трампа, включая обязательства по увеличению американских инвестиций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
В ходе видеоконференции в пятницу украинские чиновники и юристы обсудили с американскими коллегами детали 60-страничного проекта соглашения. Источник отметил, что Вашингтон не отверг опасения Киева, особенно касающиеся потенциального конфликта соглашения с целями вступления Украины в ЕС, что указывает на возможную готовность США к пересмотру условий.
Согласно проекту, США получат контроль над крупными инфраструктурными и минеральными проектами на Украине без временных ограничений. Киев обеспокоен, что соглашение не только осложнит евроинтеграцию, но и потребует возврата всей военной и экономической помощи, предоставленной с начала конфликта. Как пишет Bloomberg, Владимир Зеленский ранее исключил возможность учета военной помощи как долга и подтвердил, что соглашение не должно препятствовать конституционному курсу на вступление в ЕС.
В четверг газета The Daily Telegraph сообщила, что последний вариант сделки предполагает контроль США через совместный инвестиционный фонд за половиной запасов нефти и газа Украины, ее металлами и большей частью инфраструктуры, включая железные дороги, порты, трубопроводы и перерабатывающие заводы. Три члена наблюдательного совета фонда будут назначаться Вашингтоном. Кроме того, США планируют получать всю прибыль до тех пор, пока Украина не выплатит им как минимум $100 млрд в качестве компенсации за военную помощь с надбавкой в размере 4%. Киев начнет получать 50% прибыли только после возвращения долга.
Издание добавило, что новый фонд зарегистрируют в штате Делавэр, но он будет действовать в юрисдикции Нью-Йорка. По условиям сделки США получат право вето на продажу украинских ресурсов в третьи страны и возможность проверять счета любого ведомства Украины.
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