Трамп: Мы получим Гренландию. Да, на 100%

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил абсолютную уверенность в том, что Вашингтон получит Гренландию.

«Мы получим Гренландию. Да, на 100%», — ответил он в интервью телеканалу NBC News на вопрос, уверен ли он в достижении этой цели. При этом хозяин Белого дома заявил, что есть «хорошие шансы сделать это без военной силы», но все же он «ничего не исключает».

На вопрос о том, какой сигнал будет отправлен миру после этого, Трамп ответил, что его это не волнует. «Я об этом не думаю. Меня это не волнует. Гренландия — это совсем другой вопрос. Речь идет о международном мире, безопасности и силе», — подчеркнул он. Американский президент также утверждает, что «возле Гренландии ходят корабли России, Китая и многих других стран», поэтому США не должны позволить «происходить тому, что навредит миру или США».