Трамп: Мы получим Гренландию. Да, на 100%
09:00 30.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп выразил абсолютную уверенность в том, что Вашингтон получит Гренландию.
«Мы получим Гренландию. Да, на 100%», — ответил он в интервью телеканалу NBC News на вопрос, уверен ли он в достижении этой цели. При этом хозяин Белого дома заявил, что есть «хорошие шансы сделать это без военной силы», но все же он «ничего не исключает».
На вопрос о том, какой сигнал будет отправлен миру после этого, Трамп ответил, что его это не волнует. «Я об этом не думаю. Меня это не волнует. Гренландия — это совсем другой вопрос. Речь идет о международном мире, безопасности и силе», — подчеркнул он. Американский президент также утверждает, что «возле Гренландии ходят корабли России, Китая и многих других стран», поэтому США не должны позволить «происходить тому, что навредит миру или США».
НОВОСТИ
- 09:30 30.03.2025
- Шеф Пентагона назвал приоритетные задачи Минобороны США
- 09:10 30.03.2025
- Днем 30 марта температура воздуха в Москве составит +12-14 С - синоптики
- 21:00 29.03.2025
- Конфликт на Украине может стихнуть уже в последние месяцы текущего года — МВФ
- 20:30 29.03.2025
- ЕС и Украина лгут, когда говорят о возвращении прав венграм в Закарпатье — Сийярто
- 20:00 29.03.2025
- Украина запросила изменения в экономической сделке с США — Bloomberg
- 19:30 29.03.2025
- Медведев назвал двойной ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского
- 19:00 29.03.2025
- МЧС России направило аэромобильный госпиталь в Мьянму
- 18:30 29.03.2025
- ВСУ нарастили количество атак на энергоинфраструктуру в приграничье РФ
- 18:00 29.03.2025
- Польше не избежать введения обязательной военной службы по призыву — оперкомандование
- 17:30 29.03.2025
- Напавший на прохожих с ножом в Амстердаме является гражданином Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать