Днем 30 марта температура воздуха в Москве составит +12-14 С - синоптики
09:10 30.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит 12-14 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до нуля градусов.
Ветер юго-восточной, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.
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