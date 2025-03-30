Днем 30 марта температура воздуха в Москве составит +12-14 С - синоптики

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 12-14 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до нуля градусов.

Ветер юго-восточной, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.