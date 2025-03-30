Шеф Пентагона назвал приоритетные задачи Минобороны США
09:30 30.03.2025 Источник: Интерфакс
Министр обороны США Пит Хегсет назвал приоритетными задачами Пентагона сдерживание Китая от захвата Тайваня и решение проблем, связанных с национальной обороной, сообщила The Washington Post.
Подписанный Хегсетом секретный документ "Временное стратегическое руководство по национальной обороне" был распространен в Пентагоне в середине марта, говорится в сообщении.
"В нем в общих чертах (...) излагается концепция президента Дональда Трампа по подготовке и победе в потенциальной войне против Пекина и защите интересов Соединенных Штатов от угроз в "ближнем зарубежье", в том числе в Гренландии и в районе Панамского канала", - пишет издание.
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