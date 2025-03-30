Иран согласен вести переговоры с США, но только через посредников

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказали в прямых переговорах, но заявили, что по-прежнему сохраняется возможность продолжать диалог через посредников. Об этом сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Несмотря на то что в прямых переговорах между двумя сторонами в этом ответе было отказано, было указано, что путь непрямых остается открытым», — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.