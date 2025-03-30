Иран согласен вести переговоры с США, но только через посредников
15:00 30.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказали в прямых переговорах, но заявили, что по-прежнему сохраняется возможность продолжать диалог через посредников. Об этом сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
«Несмотря на то что в прямых переговорах между двумя сторонами в этом ответе было отказано, было указано, что путь непрямых остается открытым», — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
НОВОСТИ
- 15:15 30.03.2025
- Украинские генералы тайно, под прикрытием, ездили в ФРГ для встречи с американскими военными - NYT
- 14:39 30.03.2025
- Первый пуск частной немецкой ракеты-носителя закончился неудачей
- 11:15 30.03.2025
- СМИ со ссылкой на власти Мьянмы опубликовали данные по погибшим и пострадавшим от землетрясения
- 09:30 30.03.2025
- Шеф Пентагона назвал приоритетные задачи Минобороны США
- 09:10 30.03.2025
- Днем 30 марта температура воздуха в Москве составит +12-14 С - синоптики
- 09:00 30.03.2025
- Трамп: Мы получим Гренландию. Да, на 100%
- 21:00 29.03.2025
- Конфликт на Украине может стихнуть уже в последние месяцы текущего года — МВФ
- 20:30 29.03.2025
- ЕС и Украина лгут, когда говорят о возвращении прав венграм в Закарпатье — Сийярто
- 20:00 29.03.2025
- Украина запросила изменения в экономической сделке с США — Bloomberg
- 19:30 29.03.2025
- Медведев назвал двойной ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать