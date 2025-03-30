Шольц пообещал США отреагировать единым европейским фонтом на введение пошлин
21:00 30.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что Европа хочет сотрудничать с Соединенными Штатами, но Европейский союз (ЕС) готов отреагировать единым фронтом на американские пошлины.
И. о. главы правительства ФРГ отметил, что торговые войны наносят ущерб всем сторонам. Он также заявил, что Европа «не наивна, но и не слаба». «Поэтому я говорю Соединенным Штатам: целью Европы остается сотрудничество. Но если США не оставят нам выбора, как, например, в случае с пошлинами на сталь и алюминий, мы, как ЕС, отреагируем как единое целое», — сказал Шольц, выступая на открытии Ганноверской промышленной выставки. Его слова приводит агентство Reuters.
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