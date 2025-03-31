Силы ПВО сбили за ночь 66 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 66 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов: 41 БПЛА — над территорией Брянской области, 24 БПЛА — над территорией Калужской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили там.