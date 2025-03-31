Зеленский хочет вступления Украины в НАТО, но этого никогда не случится — Трамп

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский все еще хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, однако этого никогда не произойдет. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

«Он хочет быть членом НАТО, но он никогда им не станет, и он это понимает», — сказал американский лидер.