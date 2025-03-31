Зеленский хочет вступления Украины в НАТО, но этого никогда не случится — Трамп
09:32 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский все еще хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, однако этого никогда не произойдет. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.
«Он хочет быть членом НАТО, но он никогда им не станет, и он это понимает», — сказал американский лидер.
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