Доля китайских автобрендов в РФ продолжит расти и может достичь 90% в импорте — эксперты
10:00 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля китайских автомобильных брендов в России продолжит расти ближайшие два года и может достичь 90% в импорте по итогам 2025 года. При этом большую популярность получат бренды Belgee, Knewstar, Xcite и Tenet. Об этом ТАСС сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков и опрошенные дилеры.
«Рост китайских марок продолжится в 2025–2026 годах: сегодня эта доля выше 80% в импорте, по итогам 2025 года подойдет к порогу 90%», — полагает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.
При этом директор «Автостата» Сергей Целиков считает, что доля китайских автомобилей условно снизится из-за появления на рынке новых российско-китайских марок. «Сейчас новый тренд появился, вместо китайских автомобилей стали псевдороссийские бренды. Если Chery все-таки решится и переименует весь бренд в Tenet, соответственно доля условно китайских автомобилей будет меньше, так бренды двойники „отъедают“ процент у китайцев», — сказал он.
Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов ожидает, что нынешняя доля китайских брендов в 60% останется на этом же уровне в ближайшие годы. «Думаю, что доля китайских брендов, которая есть сейчас — около 60%, как сформировалась, такой в ближайшие годы и останется», — подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 10:32 31.03.2025
- Трамп заявил, что собирается принять решение о введении вторичных пошлин против Ирана
- 10:20 31.03.2025
- Майская погода прогнозируется в Москве в начале недели — Вильфанд
- 10:05 31.03.2025
- Британия готова к переговорам по оборонному соглашению с ЕС — глава МИД
- 09:32 31.03.2025
- Зеленский хочет вступления Украины в НАТО, но этого никогда не случится — Трамп
- 09:20 31.03.2025
- Трамп заявил, что Зеленский хочет отойти от условий сделки по редкоземельным минералам
- 09:05 31.03.2025
- Сотрудники СОБР нейтрализовали стрелявшего с крыши здания в Мурманске
- 09:00 31.03.2025
- Силы ПВО сбили за ночь 66 украинских БПЛА над регионами РФ
- 21:00 30.03.2025
- Шольц пообещал США отреагировать единым европейским фонтом на введение пошлин
- 20:45 30.03.2025
- Существует несколько способов остаться президентом США на третий срок - Трамп
- 17:47 30.03.2025
- Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на нефть из РФ, если Москва не пойдет на сделку по Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать