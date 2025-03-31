Доля китайских автобрендов в РФ продолжит расти и может достичь 90% в импорте — эксперты

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля китайских автомобильных брендов в России продолжит расти ближайшие два года и может достичь 90% в импорте по итогам 2025 года. При этом большую популярность получат бренды Belgee, Knewstar, Xcite и Tenet. Об этом ТАСС сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков и опрошенные дилеры.

«Рост китайских марок продолжится в 2025–2026 годах: сегодня эта доля выше 80% в импорте, по итогам 2025 года подойдет к порогу 90%», — полагает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

При этом директор «Автостата» Сергей Целиков считает, что доля китайских автомобилей условно снизится из-за появления на рынке новых российско-китайских марок. «Сейчас новый тренд появился, вместо китайских автомобилей стали псевдороссийские бренды. Если Chery все-таки решится и переименует весь бренд в Tenet, соответственно доля условно китайских автомобилей будет меньше, так бренды двойники „отъедают“ процент у китайцев», — сказал он.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов ожидает, что нынешняя доля китайских брендов в 60% останется на этом же уровне в ближайшие годы. «Думаю, что доля китайских брендов, которая есть сейчас — около 60%, как сформировалась, такой в ближайшие годы и останется», — подчеркнул он.