Британия готова к переговорам по оборонному соглашению с ЕС — глава МИД
10:05 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил о готовности Лондона к переговорам с Евросоюзом по вопросу соглашения о сотрудничестве в области безопасности.
«Сейчас настало время укрепить сотрудничество с нашими партнерами, чтобы гарантировать нашу безопасность в ближайшие годы», — сказал он в интервью испанской газете El País. Лэмми напомнил, что Соединенное Королевство уже не является членом ЕС. «Мы работаем с нашими европейскими партнерами и с НАТО, чтобы изучить все возможности для усиления координации между нашими военными возможностями, включая содействие увеличению инвестиций частного сектора в оборону», — пояснил министр.
«Мы готовы вести переговоры по соглашению о сотрудничестве в области безопасности и обороны с ЕС», — сказал Лэмми. «Безопасность Европы неделима», — добавил он.
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