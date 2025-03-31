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Трамп заявил, что собирается принять решение о введении вторичных пошлин против Ирана

10:32 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре собирается принять решение о введении вторичных пошлин против Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, Трамп сделал такое заявление во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

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