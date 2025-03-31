Минобороны Армении заявило о повреждении жилого дома из-за огня со стороны ВС Азербайджана

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Армении заявило, что ВС Азербайджана открыли огонь на границе, в результате чего был поврежден жилой дом в селе Хнацах (Сюникская область).

«31 марта в районе 00:50 (01:50 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении села Хнацах (Сюникская область), в результате чего был поврежден жилой дом», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.