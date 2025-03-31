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Британия выслала более 24 тыс. нелегальных мигрантов за девять месяцев — Стармер

13:05 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании выслало более 24 тыс. нелегальных мигрантов за девять месяцев работы, прошедших с победы Лейбористской партии на парламентских выборах в июле 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

«Сегодня я могу объявить, что после прихода к власти мы вернули более 24 тыс. человек, у которых не было право находиться здесь [в Великобритании]», — сказал глава британского правительства, открывая в Лондоне заседание глав МВД и представителей органов правопорядка примерно из 40 стран, которые собрались для обсуждения совместной борьбы с организаторами нелегальных перевозок мигрантов.

По словам Стармера, речь идет о самом высоком показателе высылки нелегалов за последние восемь лет. При этом телеканал Sky News подчеркнул, что за эти же девять месяцев на надувных лодках через пролив Ла-Манш в Великобританию прибыли около 30 тыс. нелегальных мигрантов.

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