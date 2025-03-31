В Германии сомневаются в эффективности «стены дронов» в Прибалтике — Handelsblatt

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование беспилотных летательных аппаратов для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО будет иметь ограниченный эффект, они не заменят присутствие сухопутных сил. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на экспертов.

Польша, Финляндия, Норвегия и страны Балтии в 2024 году договорились создать так называемую стену дронов для защиты своих восточных границ. По данным издания, немецкие разработчики беспилотных аппаратов могли бы сыграть свою роль в формировании такой системы обороны. «Я считаю возможным создать стену дронов в течение года, если все стороны будут работать сообща и в ЕС будет создан координационный центр. Если поступит [государственный] заказ, мы можем немедленно приступить к его выполнению», — заявил изданию представитель компании-производителя дронов Quantum Systems Мартин Каркоур.

Собеседники издания считают, что Германия в таком случае должна будет нарастить выпуск БПЛА до 30-50 тыс. штук в месяц. Но в стране по-прежнему нет проработанной концепции по использованию дронов в обороне. Министр обороны Борис Писториус неоднократно заявлял, что ВС бессмысленно закупать десятки тысяч БПЛА, не разработав концепцию их применения, поскольку такая техника быстро устаревает из-за высоких темпов инноваций в отрасли.

Эксперты предупреждают, что, хотя дроны могут дополнять обычные системы вооружений, не стоит ждать от них многого. «Дроны хорошо подходят для наблюдения за обширными территориями, как за Балтикой или Балтийским морем. Ими можно отражать атаки легковооруженных сил. <…> Обеспечение безопасности Балтийского региона невозможно без значительного числа сухопутных сил», — отметил военный эксперт Михаэль Санто.

В свою очередь неназванный менеджер одной из профильных компаний подчеркнул в комментарии изданию, что «дроны не позволяют добиться господства в небе, контролировать или даже захватывать территории». «Кроме того, для современных систем ПВО дроны представляют собой легкую добычу», — сказал он.