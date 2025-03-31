Киев недоговороспособен, так как продолжает атаки на энергообъекты РФ — МО

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продолжающиеся атаки ВСУ на российские энергообъекты говорят о полной недоговороспособности киевского режима по урегулированию конфликта, заявили в Минобороны РФ.

«Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ на энергообъекты России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине», — сказали там.