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Глава Роскосмоса назвал привлечение частных инвесторов в космос одной из главных задач

15:12 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коммерциализация космической отрасли и привлечение частных инвесторов являются одной из приоритетных задач, стоящих перед Роскосмосом. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов президенту РФ Владимиру Путину.

«Из первоочередных задач, которые вижу, — это донастройка национального проекта в соответствии с вашими поручениями о его комплексности и взаимоувязке всех элементов, а также по поручению Михаила Владимировича [Мишустина] и Дениса Валентиновича [Мантурова] буду решать задачу по коммерциализации космоса и привлечении в него частных инвесторов», — сказал он, поблагодарив главу государства за оказанное доверие и назначение на должность.

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