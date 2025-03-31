МИД Молдавии объявил троих сотрудников посольства РФ персонами нон грата
16:32 31.03.2025 Источник: РБК
МИД Молдавии объявил троих сотрудников посольства России персонами нон грата, они должны покинуть республику. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети.
Соответствующая нота вручена российскому послу.
«Решение молдавских властей основано на четких доказательствах осуществления деятельности, противоречащей дипломатическому статусу, на территории Республики Молдова», — говорится в заявлении. РБК
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