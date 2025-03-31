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НОВОСТИ

На военную службу в апреле-июле будут призваны 160 тыс. человек

17:00 31.03.2025 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин распорядился призвать на военную службу в апреле-июле 2025 года 160 тыс. человек.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих (...) призыву на военную службу, в количестве 160 тыс. человек", - говорится в документе.

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