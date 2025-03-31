На военную службу в апреле-июле будут призваны 160 тыс. человек
17:00 31.03.2025 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин распорядился призвать на военную службу в апреле-июле 2025 года 160 тыс. человек.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих (...) призыву на военную службу, в количестве 160 тыс. человек", - говорится в документе.
НОВОСТИ
- 18:05 31.03.2025
- Фицо рассказал, как фон дер Ляйен ругала его за общение с Трампом
- 17:32 31.03.2025
- Весенний призыв пройдет с использованием государственной информсистемы
- 17:12 31.03.2025
- Генпрокуратура предложила разрешить «Талибан»* в России
- 16:32 31.03.2025
- МИД Молдавии объявил троих сотрудников посольства РФ персонами нон грата
- 16:12 31.03.2025
- Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2 тыс. человек
- 16:00 31.03.2025
- По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осуждены уже более 80 человек
- 15:32 31.03.2025
- Ухудшение отношений с ОДКБ стало следствием политики властей Армении — Ара Абрамян
- 15:12 31.03.2025
- Глава Роскосмоса назвал привлечение частных инвесторов в космос одной из главных задач
- 15:00 31.03.2025
- РФ и США работают над украинским урегулированием — Песков
- 14:32 31.03.2025
- Ле Пен приговорена к лишению свободы на 4 года и поражению в избирательных правах на 5 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать