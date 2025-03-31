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Фицо рассказал, как фон дер Ляйен ругала его за общение с Трампом

18:05 31.03.2025 Источник: РБК

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его «отругала» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен за общение с президентом США Дональдом Трампом, его слова приводит телеканал TA3.

Глава правительства сообщил, что поговорил по телефону с фон дер Ляйен, они обсуждали тарифы, которые Трамп планирует ввести в отношении Европы.

«Урсула ужасно меня ругала. Вот, Роберт, чего ты добился, с какой стати ты вел переговоры с этим Трампом», — рассказал Фицо. По его словам, глава ЕК «полчаса» его ругала и назвала «полным идиотом».  РБК

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