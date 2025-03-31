ВС РФ берут в клещи остатки украинских войск в Курской области — военкор
18:40 31.03.2025 Источник: Lenta.ru
Российские войска в Курской области продвигаются и берут оставшиеся в регионе подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в клещи. Об этом рассказал руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов в эфире «Первого канала».
Он напомнил, что под контролем ВСУ остаются три курских населенных пункта: села Гуево и Горналь, а также хутор Олешня. «Сейчас мы их берем в оперативное окружение. Есть успехи в районе Гуева. Также в районе двух других населенных пунктов мы продвигаемся и берем противника в клещи», — сообщил Пегов.
По словам военкора, несмотря на попытки подразделений ВСУ окопаться и встать в жесткую оборону, удержав хоть какие-то территории Курской области, они находятся «в серьезном отступлении, местами даже в панике». Он считает, что украинские войска уже вряд ли попытаются продвинуться вглубь региона. «Таких сил у них там просто-напросто нет. Однако свои ресурсы они перетянули поближе к Белгородской области», — подчеркнул Пегов. Лента.ру
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