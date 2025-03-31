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Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024г снизился на 17%

19:20 31.03.2025 Источник: Интерфакс

Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году составил 25,6 млрд руб., что на 17% ниже показателя за 2023 год, говорится в докладе ЦБ о структуре подозрительных операций и отраслях экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги.

В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию России. При этом объемы таких операций снизились на треть - с 17,6 млрд до 11,7 млрд рублей. Одновременно увеличились более чем в два раза, с 3 млрд до 6,8 млрд руб., объемы подозрительных переводов в пользу нерезидентов за товары, приобретаемые у них на территории РФ без пересечения границы, говорится в докладе.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2024 году, как и в 2023 году, формировался в строительной отрасли (34%), торговле (26%) и сфере услуг (23%), отмечает ЦБ.

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