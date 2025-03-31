В Баку обвинили Ереван в распространении дезинформации

20:00 Источник: Интерфакс

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию Еревана об обстреле азербайджанскими военными армянского населенного пункта Ханазах.

"Информация, распространяемая Арменией о якобы имевшем место обстреле подразделениями азербайджанской армии армянского населенного пункта Ханазах, безосновательна, является ложью и носит характер дезинформации", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Там отметили, что, распространяя не соответствующую действительности информацию, армянская сторона пытается скрыть свои провокации.