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НОВОСТИ

В Баку обвинили Ереван в распространении дезинформации

20:00 31.03.2025 Источник: Интерфакс

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию Еревана об обстреле азербайджанскими военными армянского населенного пункта Ханазах.

"Информация, распространяемая Арменией о якобы имевшем место обстреле подразделениями азербайджанской армии армянского населенного пункта Ханазах, безосновательна, является ложью и носит характер дезинформации", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Там отметили, что, распространяя не соответствующую действительности информацию, армянская сторона пытается скрыть свои провокации.

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